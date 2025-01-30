Без WHQL статуса, но с повышением производительности в F1 24.

Intel выпустила новые графические драйверы Game On для дискретных видеокарт Arc серий A и B, а также интегрированной графики процессоров Core Ultra. Программный пакет содержит две версии драйвера: 32.0.101.6557 и 32.0.101.6262, — обе не получили статус WHQL. Выпуск сосредоточен на поддержке новых игр и повышении производительности в ряде наименований.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Драйвер внедряет поддержку игры Marvel’s Spider-Man 2, релиз которой состоится сегодня, а также Kingdom Come: Deliverance II и Sid Meier’s Civilization VII, релиз которых состоится в начале февраля. В последнем случае за счёт дополнительных оптимизаций ожидается 7,7-процентное повышение производительности на интегрированной графике при игре в разрешении 1080p со средними настройками графики. Также новый набор оптимизаций для гоночного симулятора F1 24 повысит производительность на 12…15%, как на дискретных, так и на интегрированных графических решениях.

Новый набор программного обеспечения исправляет одну ошибку, связанную с неправильным отображением количества ядер Xe в новых видеокартах семейства Battlemage. Известных проблем перечислено довольно много, но в основном они связаны с ошибками в программном обеспечении, как стороннем, так и Intel.

Говоря только об играх, проблемы есть в F1 24 на дискретных видеокартах Battlemage при включении генерации кадров XeSS FG: игра может вылетать, если настройки XeSS FG менять «на лету», например, во время гонки; также переход в режим отображения fullscreen exclusive по нажатию сочетания клавиш Alt и Enter приводит к ошибке — XeSS 2 не поддерживает этот режим отображения. На дискретных видеокартах Alchemist есть проблемы в Call of Duty: Black Ops 6, тени в некоторых сценах слишком тёмные.