Игра выходит на ПК сегодня — 30 января.

Накануне релиза версии Marvel's Spider-Man 2 для ПК компания Sony поделилась подробностями о новых возможностях игры, которые появились с переносом на новую платформу, а также опубликовала системные требования для разных графических настроек. Тонкие настройки трассировки лучей позволят найти баланс между производительностью и реалистичностью на широком диапазоне аппаратных конфигураций.

В частности, владельцы производительных систем смогут создать более глубокий эффект погружения за счёт настроек окружающего затенения с трассировкой лучей, увеличить детализацию геометрии и радиус учитываемых объектов для трассировки лучей. Присутствует поддержка широкоформатных мониторов с соотношениями сторон 21:9, 32:9 и 48:9. Игра поддерживает технологии реконструкции изображения NVIDIA DLSS 3, DLSS Ray Reconstruction, AMD FSR 3.1, что добавляет ещё больше вариантов настроек для поиска оптимального сочетания производительности и качества изображения.

Источник изображения: SIE

Согласно опубликованным системным требованиям, для игры в разрешении 720p при очень низких настройках графики и частоте кадров 30 FPS потребуется система с процессором уровня Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100, видеокартой не хуже NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT. Рекомендованный уровень оборудования, ориентированный на игру в разрешении 1080p при средних настройках графики и с частотой кадров 60 FPS, потребует Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700. Дальнейшее повышение качества графики и включение трассировки лучей требует уже гораздо более производительного оборудования, в основном это относится к графической подсистеме. Для высоких и ультра настроек графики с трассировкой лучей в разрешении 1440p и 4K потребуются флагманские и субфлагманские видеокарты текущего (или уже прошлого) поколения: NVIDIA GeForce RTX 4070, 4080 и 4090, AMD Radeon RX 7900 XTX и XT. Игра потребует 140 ГБ свободного пространства на накопителе, в большинстве случаев хватит 16 ГБ оперативной памяти.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 30 января, т.е. сегодня, игра появится в Steam и Epic Games Store. Игра не будет требовать обязательную регистрацию аккаунта PSN.