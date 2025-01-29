Исправления должны войти в следующее накопительное обновление февраля.

Microsoft выпустила предварительное обновление KB5050094 для Windows 11 24H2, которое исправляет 28 ошибок, включая те, что связаны с работой USB-аудиоустройств, сообщает Bleeping Computer.

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KB5050094 должен исправить проблемы январских обновлений безопасности, которые нарушают работу USB-аудиоустройств при использовании звукового драйвера DAC (цифро-аналоговый преобразователь, ЦАП) на основе USB 1.0, а также приводят к ошибкам драйвера с кодом 10 при подключении внешних аудиоустройств.

Обновление KB5050094 является необязательным и выпускается в рамках программы предварительного ознакомления для тестирования перед глобальным развёртыванием в следующем месяце. Обновление уже доступно в центре обновления Windows, но для его установки необходимо дополнительное подтверждение со стороны пользователя.

В числе прочего KB5050094 исправляет проблемы с работоспособностью USB-камер, ошибку 0x800736B3 при установке кумулятивных обновлений, проблемы с удалённым подключением, искажение снимков экрана в «Ножницах» на системах с несколькими мониторами, улучшает всплывающие миниатюры окон на панели задач.