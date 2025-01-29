CXMT производит чипы памяти DDR5 локально в Китае.

MSI внедрила в новые BIOS для материнских плат с чипсетами Intel B860 поддержку оперативной памяти DDR5 с чипами производства ChangXin Memory Technologies (CXMT), сообщает Wccftech со ссылкой на китайский ресурс ITHome. В числе плат, для которых обновление уже доступно, модели MAG B860 TOMAHAWK WIFI, MAG B860M MORTAR WIFI и PRO B860M-A WIFI. Это не основное нововведение, BIOS в целом улучшает работу оперативной памяти, что, в частности, может позволить использовать четыре модуля DDR5 на скорости до 6800 МТ/с.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: MSI, ITHome

CXMT производит чипы памяти DDR5 локально в Китае. Компания использует не самые передовые техпроцессы, поэтому чипы памяти получаются на 40% больше, чем у Samsung и Micron. Ранее корейское издание zdnet.co.kr сообщало, что для производства чипов якобы используется техпроцесс 17,5 нм и в Китае уже доступны модули памяти общим объёмом 32 ГБ от нескольких брендов.