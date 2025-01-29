Вероятно, компания готовит профессиональные модели.

В открытой таможенной базе данных www.nbd.ltd и обновлениях ядра Linux нашли записи, которые могут указывать на подготовку компании Intel к расширению семейства видеокарт Arc Battlemage, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @gawroskit в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Во-первых, в обновлениях ядра Linux упоминаются три новых идентификатора оборудования PCI, которые начинаются с E21. Идентификаторы уже выпущенных Intel видеокарт Battlemage начинаются с E20. Возможно, это указывает на подготовку видеокарт с более производительным графическим процессором, но каких-либо надёжных свидетельств этого пока нет.

Источник изображения: www.nbd.ltd

Во-вторых, две найденные записи в базе данных www.nbd.ltd могут указывать на подготовку видеокарт с графическим процессором BMG-G21 и конфигурацией видеопамяти Clamshell — когда по два чипа памяти подключаются к каждому контроллеру в графическом процессоре. Вероятно, это профессиональные аналоги видеокарт Arc B570 и B580 с удвоенным объёмом видеопамяти. Ранее ходили слухи, что одна из новых видеокарт Arc Pro получит 24 ГБ видеопамяти.