Чип на 24% больше предшественника.

Аннотированная схема графического процессора NVIDIA GB202-250 от видеокарты GeForce RTX 5090D была опубликована блогером @Kurnalsalts в социальной сети X (заблокирована в РФ), сообщает VideoCardz. Физически GB202-250 идентичен версии 300, которая используется в стандартной RTX 5090. Подтверждается, что всего в графическом процессоре присутствует 192 вычислительных блока SM (Streaming Multiprocessor) и 24756 CUDA ядер, текущий флагман серии использует неполную конфигурацию: 170 SM и 21760 CUDA ядер.

Источник изображения: NVIDIA

Площадь кристалла GB202 на 24% больше площади предшественника AD102: 750…760 мм2 против 608 мм2. Количество ядер значительно увеличилось, используется больше контроллеров памяти, которые в общей сложности обеспечивают 512-битный интерфейс GDDR7, больше других функциональных блоков, а техпроцесс для производства используется тот же, модифицированный, но всё же тот же — это и объясняет заметное увеличение размеров.

Источник изображения: @Kurnalsalts в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На диаграмме GB202 видно, что значительную часть чипа в центре занимает кэш-память 2-го уровня, она состоит из сегментов по 2 МБ, которые образуют более крупные стеки по 32 МБ. Вокруг кэш-памяти располагаются 12 кластеров GPC. Слева, справа и сверху располагаются 32-битные контроллеры памяти GDDR7, а внизу интерфейс PCI Express 5.0 и контроллер дисплея.

Несмотря на свои внушительные размеры, GB202 не является крупнейшим чипом в истории NVIDIA, он уступает GH100 (Hopper) и GV100 (Volta) площадью 814 мм2 и 815 мм2 соответственно.

Референс изображения GB202 был взят из недавнего видео генерального менеджера компании ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu). Специалист разогнал GeForce RTX 5090D до 3,4 ГГц под жидким азотом, что позволило опередить в тесте 3DMark Port Royal конфигурацию из двух RTX 3090 Ti.