Генеральный менеджер компании ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) разогнал NVIDIA GeForce RTX 5090D в исполнении ROG Astral до 3390 МГц, используя жидкий азот и ряд модификаций. Видеопамять тоже была разогнана, до скорости 34 Гбит/с, в результате чего общая пропускная способность превысила 2,1 ТБ/с. Результат в 3DMark FireStrike оказался на 6% выше, чем у четырёх GTX 1080 Ti, а в Port Royal на 19% выше, чем у двух RTX 3090 Ti, сообщает VideoCardz.
Результаты разогнанной ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D:
- Time Spy Extreme: 30270
- Port Royal: 43372
- Fire Strike Ultra: 36884
- Wildlife Extreme: 117791
Точное энергопотребление видеокарты после разгона осталось неизвестным, судя по изменению общего энергопотребления системы, оно перевалило за киловатт. Так, до всех модификаций система потребляла под нагрузкой около 1300 Вт, после разгона — около 1760 Вт. При этом для видеокарты без разгона заявлено энергопотребление 600 Вт.