Видеокарту охлаждали жидким азотом.

Генеральный менеджер компании ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) разогнал NVIDIA GeForce RTX 5090D в исполнении ROG Astral до 3390 МГц, используя жидкий азот и ряд модификаций. Видеопамять тоже была разогнана, до скорости 34 Гбит/с, в результате чего общая пропускная способность превысила 2,1 ТБ/с. Результат в 3DMark FireStrike оказался на 6% выше, чем у четырёх GTX 1080 Ti, а в Port Royal на 19% выше, чем у двух RTX 3090 Ti, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS

Результаты разогнанной ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D:

Time Spy Extreme: 30270

Port Royal: 43372

Fire Strike Ultra: 36884

Wildlife Extreme: 117791

Разобранная видеокарта в руках Тони Ю. Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Точное энергопотребление видеокарты после разгона осталось неизвестным, судя по изменению общего энергопотребления системы, оно перевалило за киловатт. Так, до всех модификаций система потребляла под нагрузкой около 1300 Вт, после разгона — около 1760 Вт. При этом для видеокарты без разгона заявлено энергопотребление 600 Вт.