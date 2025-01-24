Температуры далеки от лимитов, можно не беспокоиться о замене, отметили специалисты.

Замена жидкого металла в эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition (FE) на термопасту Arctic MX6 не привела к значительному повышению температуры, сообщает TechPowerUp. Разница в температурах графического процессора при использовании двух этих термоинтерфейсов составила 1,8…2 градуса в пользу жидкого металла. Можно не беспокоиться о замене жидкого металла.

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К концу стресс-тестирования длительностью 6 минут температура GPU нетронутой видеокарты повысилась до 77,6 градусов по Цельсию, после повторной сборки с термопастой GPU разогрелся до 79,4 градусов по Цельсию.

Каких-либо изменений в производительности видеокарты специалисты не выявили — температура далека от максимального значения, при достижении которого защитный алгоритм начинает снижать рабочие частоты. В видеокартах GeForce RTX 50 это максимальное значение 90 градусов по Цельсию. В предыдущих видеокартах максимальное значение было ниже, 83 градуса по Цельсию, отметили специалисты.

Ранее стало известно, что на видеокартах GeForce RTX 50 пропала возможность отслеживать температуру в самой горячей точке графического процессора.