К этим данным больше нельзя получить доступ.

На видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 отсутствует возможность отслеживать температуру в самой горячей точке графического процессора, так называемый показатель Hot Spot, сообщает VideoCardz со ссылкой на несколько источников, включая рецензента ресурса TechPowerUp под псевдонимом Wizzard, который также является разработчиком известной утилиты GPU-Z.

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Новость оставляет некоторую неопределённость в том, по какой причине недоступен мониторинг данного показателя. Wizzard заявил, что NVIDIA удалила датчик Hot Spot, однако специалисты VideoCardz отмечают, что это не один датчик, а несколько, из показателей которых и выбирается максимальное значение.

Более достоверным на данный момент кажется утверждение, что к этим данным больше нельзя получить доступ через API, датчики то, вероятно, остались. Это позволяет надеяться, что в будущем возможность отслеживания максимальной температуры графического процессора вновь будет реализована. Температура Hot Spot — полезный показатель, который помогает выявить неравномерность нанесения термоинтерфейса на кристалл, перекосы и другие проблемы с системой охлаждения.

Версии GPU-Z, выпущенные до текущего момента, неправильно отображают температуру Hot Spot видеокарт RTX 50 и в принципе не могут её правильно отображать по описанным выше причинам, поэтому в будущей версии утилиты данный показатель будет скрыт для владельцев новых видеокарт NVIDIA.