Один из европейских ритейлеров указал эту дату на своём сайте.

Старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti может быть запланирован на 20 февраля, сообщает VideoCardz со ссылкой на датский интернет-магазин Proshop, в каталоге которого и появилась данная информация. Для RTX 5070 ритейлер дату начала продаж не указал. NVIDIA официально запланировала старт продаж новых видеокарт класса 70 на февраль, но точные даты компанией не назывались. Не исключено, что указанная Proshop дата является просто заполнителем.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Источник изображения: Proshop.dk, VideoCardz

В VideoCardz напоминают, что публикация обзоров видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 начинается сегодня с флагманской модели RTX 5090 в исполнении Founders Edition (FE) и партнёрских вариантов, на которые установлены цены, равные рекомендованной. С завтрашнего дня начнётся публикация обзоров более дорогих вариантов. Публикация обзоры RTX 5080 аналогично разделена на два дня, 29 и 30 января, причём 30 января за рубежом начинаются продажи обеих видеокарт.