Обновление MSI направлено на улучшение совместимости различных конфигураций одноранговой и двухранговой памяти DDR5.

Компания MSI начала развёртывать для материнских плат AMD 800-серии новые BIOS с AGESA 1.2.0.3a. Согласно примечаниям, обновление направлено на улучшение совместимости различных конфигураций одноранговой и двухранговой памяти DDR5, сообщает Wccftech.

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Конкретных подробностей о том, как обновление повлияет на совместимость, нет, но, судя по тому, как производители материнских плат и памяти сфокусировались на повышении скорости и снижении задержки, можно ожидать, что новое обновление положительно скажется на разгоне памяти, полагают авторы ресурса.

Интересные новости также сообщает ресурс El Chapuzas Informático: в предстоящих обновлениях BIOS с AGESA 1.2.0.4 для платформы AMD может появиться улучшенная парковка CCD, что особенно полезно для процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache. Считалось, что технология парковки под названием Gaming Adaptive CCD Parker является эксклюзивом материнских плат ASUS, но, похоже, что она станет частью новой AGESA и появится на всех платах, возможно, под разными названиями.

Предположительно, новая технология будет отключать второй CCD без 3D V-Cache, когда он не используется, что позволит поднять частоты ядер другого CCD и повысить производительность. Возможно, это улучшит производительность новых Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в играх, сделав их сопоставимыми с 9800X3D.