В Сети описано достаточно случаев плавления разъёмов 12VHPWR на мощных видеокартах GeForce RTX 40, с тех пор разъём доработали.

Специалисты NVIDIA не ожидают повторения проблем с перегревом и плавлением 12+4-контактных разъёмов дополнительного питания на новых видеокартах GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz со ссылкой на Quasar Zone. Об этом представители компании заявили, отвечая на один из вопросов представителей прессы во время мероприятия «День редактора» в Южной Корее.

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«Ожидается, что с серией RTX 50 таких проблем не возникнет. В то время для решения этой проблемы были внесены некоторые изменения в коннекторы, и по прошествии примерно двух лет мы считаем, что эти проблемы были устранены», — представитель NVIDIA.

В VideoCardz напоминают, что основной причиной перегрева и плавления 12+4-контактных разъёмов считается неправильное подключение, в частности, когда штекер вставлен не до конца. Больше всего жалоб поступало на разъёмы 12VHPWR, которые изначально использовались на видеокартах, позже спецификации доработали и появился разъём 12V-2x6, который уже не должен быть подвержен подобным проблемам. Тем не менее, авторы ресурса не исключают, что о случаях плавления мы ещё услышим.

Некоторые партнёры NVIDIA по производству видеокарт предпринимают дополнительные меры для снижения риска плавления разъёмов вследствие неправильного подключения кабелей питания. Так, некоторые видеокарты ZOTAC оснащены светодиодным индикатором, который должен сигнализировать о неполном подключении кабеля, а MSI окрасила в ярко-жёлтый цвет часть штекера комплектного адаптера, который входит в разъём — так проще заметить, что штекер вставлен не до конца.