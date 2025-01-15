Blackwell приносит множество улучшений и нововведений.

Журналисты крупных зарубежных технологических СМИ опубликовали много новой информации о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50, которую представители компании озвучили в рамках мероприятия «День редактора». В частности, были опубликованы некоторые данные о производительности, архитектурных особенностях и новых нейронных технологиях.

Источник изображения: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

На слайдах новые видеокарты значительно опережают предшественников, но это преимущество достигается за счёт технологии мультикадровой генерации (Multi Frame Generation, MFG) в составе DLSS 4. Есть несколько игр, которые не поддерживают эту технологию, Resident Evil 4 и Horizon Forbidden West, как видно, прирост в данном случае куда скромнее. Конкретные цифры не приводятся, визуально по графикам преимущество оценивается до 20…30%.

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

В ComputerBase подсчитали, что без новейших технологий в этих двух играх RTX 5090 примерно на треть быстрее RTX 4090, RTX 5080 на 15% быстрее RTX 4080, RTX 5070 Ti на 20% быстрее RTX 4070 Ti и RTX 5070, которая, в свою очередь, на 20% быстрее RTX 4070.

RTX 5090 +33% против RTX 4090

RTX 5080 +15% против RTX 4080

RTX 5070 Ti +20% против RTX 4070 Ti

RTX 5070 +20% против RTX 4070

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

В числе архитектурных изменений видеокарт Blackwell относительно Ada Lovelace и предыдущих поколений:

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

Поддержка «Нейронных шейдеров» — программы искусственного интеллекта (ИИ) встраиваются в обычный шейдерный код. ИИ часть кода выполняется на тензорных ядрах, остальная часть — на ALU блоках (CUDA ядрах). Это позволит использовать в играх нейросети без специальных API.

NVIDIA работает с Microsoft над новой моделью шейдеров под названием Cooperative Vectors — модель позволит смешивать тензорный и шейдерный код.

Новые возможности нейронного шейдера: Neural Textures, Neural Materials, Neural Volumes, Neural Radiance Fields и Neural Radiance Cache.

Новые нейронные технологии для улучшения качества кожи, лиц и волос: RTX Skin, RTX Neural Faces и RTX Hair. RTX Skin использует ИИ, чтобы моделировать освещение полупрозрачных объектов, RTX Neural Faces позволяет наделить статические лица эмоциями, а RTX Hair улучшает визуализацию волос с трассировкой лучей и повышает её эффективность, сокращая объём обрабатываемых данных — моделирование волос происходит не многоугольниками, а сферами с линейной развёрткой.

Обновлённые тензорные ядра 5-го поколения в архитектуре Blackwell поддерживают тип данных FP4 (4-битные числа с плавающей запятой), что вдвое увеличивает пропускную способность операций, по сравнению с FP8 в Ada Lovelace.

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

Обновлённые ядра трассировки лучей 4-го поколения в архитектуре Blackwell в два раза быстрее обрабатывают пересечения луч-треугольник, по сравнению с RT ядрами в Ada Lovelace. Предположительно, трассировка лучей в Blackwell будет требовать до 25% меньше видеопамяти.

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

Все шейдерные ядра в Blackwell унифицированные — полностью совместимыми с FP32 и INT32 форматами.

Переупорядочение исполнительных шейдеров (Shader Execution Reordering, SER) в Blackwell происходит в два раза быстрее, по сравнению с Ada Lovelace, причём в Blackwell добавлена сортировка и нейронных шейдеров. По-прежнему требуется реализация поддержки SER разработчиками игр.

В Blackwell реализован новый «процессор управления искусственным интеллектом», который предназначен для улучшения взаимодействия между основными блоками: ALU (CUDA), RT и тензорными ядрами.

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

Blackwell поставляется с блоками кодирования девятого поколения и декодера шестого поколения. Это позволяет ускорить новую предустановку сверхвысокого качества из кодека AV1, то же самое касается и MV-HEVC (Multiview High Efficiency Video Coding). Новинкой RTX 5000 является ускорение видео с субдискретизацией цвета 4:2:2.

Источник изображений: NVIDIA, Tom's Hardware, ComputerBase

Некоторые ускорители RTX 50 теперь имеют 3 блока NVENC. Как минимум, это RTX 5090. Благодаря этому значительно возрастает скорость кодирования.

Многочисленные улучшения для повышения эффективности и снижения энергопотребления.

NVIDIA ещё не анонсировала младшие видеокарты серии GeForce RTX 50, но, учитывая, что RTX 5070 для ноутбуков оснащается 8 ГБ видеопамяти, высока вероятность, что видеокарты более низкого класса тоже получат не более 8 ГБ видеопамяти, а этого, по мнению специалистов, в 2025 году уже мало. Помогут ли новые нейронные функции 8-гиговым видеокартам, спросили представителей NVIDIA журналисты Tom’s Hardware, короче говоря, новые возможности помогут, но потребуются усилия со стороны разработчиков.

Некоторые интересные подробности стали известны о достоинствах новых систем охлаждения Founders Edition с двойным сквозным потоком воздуха и вентиляторами диаметром 120 мм. В частности, компания говорит о значительном снижении шума, по сравнению с прошлыми видеокартами, при этом толщина видеокарты значительно снизилась. Ходят слухи, что в RTX 5090 могут использовать жидкий металл.