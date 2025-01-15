А также процессоров Pentium и Celeron, относящихся к этому семейству.

Intel завершает выпуск процессоров Alder Lake для ноутбуков, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальный документ компании. Список охватывает процессоры от Core i3 до Core i9 различного класса мощности, а также процессоры Pentium и Celeron, относящиеся к этому семейству. В зависимости от модели, заказы будут доступны до апреля-июля текущего года, а поставки будут осуществлять до октября текущего-января следующего года. Исключением является серия HX — выпуск этих адаптированных для ноутбуков аналогов настольных процессоров Core 12-го поколения в корпусе BGA пока продолжается.

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Как отмечают специалисты, у большинства перечисленных процессоров есть преемники в последующих сериях, включая Core 13-го поколения, Core 100 и Core 200. В качестве примера рассматривается Core i5-1235U, вместо него производители ноутбуков могут выбрать следующие модели: Core i5-1335U, Core 5 120U или Core 5 220U (в порядке от более старых к более новым), — все они используют один и тот же сокет FCBGA1744. Как минимум, новые модели лучше за счёт более высоких рабочих частот.

Источник изображения: Intel

Стоит также напомнить, что процессоры, выпускаемые под брендами Intel Core и Core Ultra — это решения совершенно разного уровня. Так, в текущем поколении под брендом Core 200 собраны обновлённые процессоры предыдущих поколений — это как преемники Raptor Lake Refresh, так и Meteor Lake. Под брендом Core Ultra 200 представлены совершенно новые процессоры Arrow Lake с P-ядрами Lion Cove и E-ядрами Skymont — они предназначены для более производительных и дорогих ноутбуков.