Intel завершает выпуск процессоров Alder Lake для ноутбуков, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальный документ компании. Список охватывает процессоры от Core i3 до Core i9 различного класса мощности, а также процессоры Pentium и Celeron, относящиеся к этому семейству. В зависимости от модели, заказы будут доступны до апреля-июля текущего года, а поставки будут осуществлять до октября текущего-января следующего года. Исключением является серия HX — выпуск этих адаптированных для ноутбуков аналогов настольных процессоров Core 12-го поколения в корпусе BGA пока продолжается.
Как отмечают специалисты, у большинства перечисленных процессоров есть преемники в последующих сериях, включая Core 13-го поколения, Core 100 и Core 200. В качестве примера рассматривается Core i5-1235U, вместо него производители ноутбуков могут выбрать следующие модели: Core i5-1335U, Core 5 120U или Core 5 220U (в порядке от более старых к более новым), — все они используют один и тот же сокет FCBGA1744. Как минимум, новые модели лучше за счёт более высоких рабочих частот.
Стоит также напомнить, что процессоры, выпускаемые под брендами Intel Core и Core Ultra — это решения совершенно разного уровня. Так, в текущем поколении под брендом Core 200 собраны обновлённые процессоры предыдущих поколений — это как преемники Raptor Lake Refresh, так и Meteor Lake. Под брендом Core Ultra 200 представлены совершенно новые процессоры Arrow Lake с P-ядрами Lion Cove и E-ядрами Skymont — они предназначены для более производительных и дорогих ноутбуков.