По предположениям, в таком исполнении может появиться Radeon RX 9700.

SAPPHIRE Technology сообщила в социальных сетях о подготовке новых видеокарт в фирменной линейке PULSE с двумя вентиляторами, сообщает ресурс VideoCardz. Компания не уточнила, какие видеокарты планирует выпустить в данном исполнении, но, как полагают специалисты ресурса, скорее всего сначала это будет AMD Radeon RX 9070, а потом и более бюджетные варианты RDNA 4.

Источник изображения: @SapphireTech в социальной сети X (заблокирована в РФ)

SAPPHIRE не привезла на выставку CES 2025 видеокарты в исполнении PULSE, но были другие, как минимум, трёхвентиляторная PURE в белом цветовом исполнении — о видеокарте рассказал корейский ресурс zod.kr. Также на маркетинговых материалах ранее была показана видеокарта SAPPHIRE в исполнении NITRO+. Это модель более высокого уровня с трёхвентиляторной системой охлаждения и премиальным дизайном.

Источник изображения: zod.kr

По информации VideoCardz, AMD ещё не сообщила партнёрам окончательную дату запуска новой серии видеокарт. Ожидается, что компания посвятит новым видеокартам и графическим технологиям презентацию в конце января, где среди прочего и объявят даты начала продаж.