Эталонных версий и партнёрских разогнанных моделей PowerColor.

В VideoCardz назвали количество вычислительных блоков графических процессоров видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, а также их рабочие частоты. Информация была озвучена для моделей компании PowerColor, но частична актуальна и для других видеокарт. Так, видеокартам RX 9070 и 9070 XT в исполнении Reaper ресурс приписывает Game и Boost Clock в диапазоне 2070…2520 МГц и 2400…2970 МГц соответственно, также утверждая, что эти частоты соответствуют эталонным, т.е. актуальны для любых других моделей без заводского разгона.

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Что касается моделей AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT более высокого класса, PowerColor готовит видеокарты в исполнениях Hellhound и Red Devil с двойным BIOS. Как и ранее, одна из прошивок переключает видеокарту в режим работы с меньшим уровнем шума, другая предлагает более высокие частоты для более высокой производительности. К слову, в видеокартах Reaper двойной BIOS не предусмотрен. Тактовая частота Boost Clock обеих RX 9070 XT в исполнении Hellhound и Red Devil при использовании OC BIOS переваливает за 3000 МГц, в режиме Silent этим может похвастаться только Red Devil. У RX 9070 частоты ожидаемо ниже: в OC BIOS зашиты значения Boost Clock 2590 и 2700 МГц для Hellhound и Red Devil соответственно. Подробнее в таблице ниже.

Источник изображения: VideoCardz

Теперь о количестве «потоковых процессоров» (Stream Processors): в графическом процессоре AMD Radeon RX 9070 их насчитывается 3584, а в графическом процессоре RX 9070 XT — 4096. Обе видеокарты получат 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с чипами, работающими на скорости 20 Гбит/с.

AMD не провела полноценную презентацию новых игровых видеокарт на выставке CES 2025, сославшись на недостаточное количество времени. Видеокарты были анонсированы вместе с технологией FSR 4, но представят их позже, вероятно, в конце января, 22…24 числа. Пока же партнёры компании демонстрируют свои модели, но без подробных технических характеристик.