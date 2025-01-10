А FSR 4 попытаются оптимизировать для RDNA 3.

Несколько интересных деталей относительно новых игровых видеокарт и новых графических технологий AMD отметили авторы VideoCardz в интервью руководителя игрового направления AMD Фрэнка Азора (Frank Azor) испанскому блогеру Майклу Кесада (Michael Quesada), опубликованному на его одноимённом YouTube канале.

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Видеокарты Radeon RX 9070 предложат то же «агрессивное» соотношение цены и производительности, что Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE, на которые хорошо отреагировал рынок: «… мы представим мощную видеокарту — не за 300 долларов, но и не за 1000 долларов …», «… большинство людей увидят в ней хороший продукт по хорошей цене …», — сказал Азор.

Специалист дал понять, что отказ от моделей флагманского уровня снижает общие расходы на разработку, а это положительно сказывается на ценообразовании всей линейки новых видеокарт в т.ч. бюджетных. Тем не менее, Азор рассказал, что значительные средства были вложены в повышение производительности трассировки лучей.

Что касается технологии AMD FSR 4, Азор подтвердил в интервью, что только новые видеокарты RDNA 4 обладают достаточными вычислительными возможностями для работы данной технологии. В компании ищут способы оптимизировать FSR 4 для видеокарт RDNA 3, однако обещать ничего не могут. «Возможно, нам удастся оптимизировать его, чтобы он заработал на архитектуре RDNA 3, мы занимаемся этим и хотим это сделать, но нам нужно будет потрудиться». «… AMD FSR 3 будет продолжать расти …», — сказал специалист, но не уточнил, что под этим подразумевает: дальнейшее совершенствование этой технологии или только её интеграцию в новые игры.

Также Азор подтвердил то, что уже стало известно ранее: AMD не стала рассказывать о новых видеокартах на выставке CES 2025 из-за нехватки времени, полноценную информацию о всех новинках не удалось уместить в 45-минутное выступление, а поскольку о видеокартах RDNA 4 и технологии FSR 4 компания хочет рассказать во всех подробностях — проведут отдельное мероприятие. Когда, Азор не уточнил. По слухам, новостей стоит ожидать к концу месяца, в 20-х числах января.