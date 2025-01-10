Несколько интересных деталей относительно новых игровых видеокарт и новых графических технологий AMD отметили авторы VideoCardz в интервью руководителя игрового направления AMD Фрэнка Азора (Frank Azor) испанскому блогеру Майклу Кесада (Michael Quesada), опубликованному на его одноимённом YouTube канале.
Видеокарты Radeon RX 9070 предложат то же «агрессивное» соотношение цены и производительности, что Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE, на которые хорошо отреагировал рынок: «… мы представим мощную видеокарту — не за 300 долларов, но и не за 1000 долларов …», «… большинство людей увидят в ней хороший продукт по хорошей цене …», — сказал Азор.
Специалист дал понять, что отказ от моделей флагманского уровня снижает общие расходы на разработку, а это положительно сказывается на ценообразовании всей линейки новых видеокарт в т.ч. бюджетных. Тем не менее, Азор рассказал, что значительные средства были вложены в повышение производительности трассировки лучей.
Что касается технологии AMD FSR 4, Азор подтвердил в интервью, что только новые видеокарты RDNA 4 обладают достаточными вычислительными возможностями для работы данной технологии. В компании ищут способы оптимизировать FSR 4 для видеокарт RDNA 3, однако обещать ничего не могут. «Возможно, нам удастся оптимизировать его, чтобы он заработал на архитектуре RDNA 3, мы занимаемся этим и хотим это сделать, но нам нужно будет потрудиться». «… AMD FSR 3 будет продолжать расти …», — сказал специалист, но не уточнил, что под этим подразумевает: дальнейшее совершенствование этой технологии или только её интеграцию в новые игры.
Также Азор подтвердил то, что уже стало известно ранее: AMD не стала рассказывать о новых видеокартах на выставке CES 2025 из-за нехватки времени, полноценную информацию о всех новинках не удалось уместить в 45-минутное выступление, а поскольку о видеокартах RDNA 4 и технологии FSR 4 компания хочет рассказать во всех подробностях — проведут отдельное мероприятие. Когда, Азор не уточнил. По слухам, новостей стоит ожидать к концу месяца, в 20-х числах января.