Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 в составе ноутбука Alienware 18 Area-51 была протестирована в бенчмарке Geekbench OpenCL и набрала 190326 баллов, сообщает VideoCardz. Эта оценка на 18% выше, чем у RTX 4080 для ноутбуков, и на 6% выше, чем у RTX 4090 для ноутбуков. При этом неизвестно, работала ли видеокарта в оптимальных условиях: в отчёте говорится о частоте графического процессора 1,5 ГГц, что ниже ожидаемого уровня, кроме этого, вряд ли на текущий момент доступны финальные драйверы для полноценных тестов.
Согласно официальным спецификациям, NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков предложит 7680 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной, мощность графического процессора может быть ограничена производителем ноутбука в диапазоне от 80 до 150 Вт. В текущем семействе RTX 4080 для ноутбуков предлагает 7424 CUDA ядра и 12 ГБ GDDR6 со 192-битной шиной, а RTX 4090 для ноутбуков — 9728 CUDA ядра и 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной.
Авторы ресурса wccftech.com опубликовали фотографию NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. На фото можно увидеть графический процессор GN22-X9 (квалификационный образец) и набор из восьми чипов GDDR7 по 2 ГБ. В продаже ноутбуки с RTX 5080 ожидаются не ранее марта, в VideoCardz ожидают, что цены на них будут начинаться от 2200 долларов США.