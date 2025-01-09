Первый тест RTX 5080 для ноутбуков.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 в составе ноутбука Alienware 18 Area-51 была протестирована в бенчмарке Geekbench OpenCL и набрала 190326 баллов, сообщает VideoCardz. Эта оценка на 18% выше, чем у RTX 4080 для ноутбуков, и на 6% выше, чем у RTX 4090 для ноутбуков. При этом неизвестно, работала ли видеокарта в оптимальных условиях: в отчёте говорится о частоте графического процессора 1,5 ГГц, что ниже ожидаемого уровня, кроме этого, вряд ли на текущий момент доступны финальные драйверы для полноценных тестов.

Источник изображения: Geekbench

Согласно официальным спецификациям, NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков предложит 7680 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной, мощность графического процессора может быть ограничена производителем ноутбука в диапазоне от 80 до 150 Вт. В текущем семействе RTX 4080 для ноутбуков предлагает 7424 CUDA ядра и 12 ГБ GDDR6 со 192-битной шиной, а RTX 4090 для ноутбуков — 9728 CUDA ядра и 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной.

Источник изображения: Хасан Муджтаба (Hassan Mujtaba), Wccftech

Авторы ресурса wccftech.com опубликовали фотографию NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. На фото можно увидеть графический процессор GN22-X9 (квалификационный образец) и набор из восьми чипов GDDR7 по 2 ГБ. В продаже ноутбуки с RTX 5080 ожидаются не ранее марта, в VideoCardz ожидают, что цены на них будут начинаться от 2200 долларов США.