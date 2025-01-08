Пока это самый доступный процессор с ядрами Zen 5.

Компания AMD без каких-либо анонсов и презентаций добавила на свой сайт новый процессор — это 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600. Согласно описанию, процессор предназначен для розничной продажи на глобальном рынке и будет поставляться в коробке, комплектуясь стандартным кулером AMD Wraith Stealth. На момент написания, для процессора указаны те же характеристики, что и для 9600X, за исключением тактовых частот. Базовая тактовая частота 9600 составляет 3,8 ГГц (на 100 МГц ниже) и может повышаться до 5,2 ГГц (на 200 МГц ниже).

Источник изображения: AMD

Ожидается, что AMD Ryzen 5 9600 станет самым доступным Zen 5 процессором для настольных ПК. Рекомендованная цена неизвестна и в каталогах каких-либо интернет-магазинов процессор с кодом OPN 100-100000718BOX пока не замечен. Очевидно, что он должен стоить дешевле 9600X, который на американских торговых площадках продаётся по цене около 249 долларов США, пишет VideoCardz. По мнению авторов ресурса, новинка может получить рекомендованную цену около 200 долларов США, т.е. примерно на 17% дешевле. Более дешёвыми альтернативами всё ещё являются 6-ядерные 12-поточные процессоры Zen 4, такие как Ryzen 5 7600, 7500F, 8400F.