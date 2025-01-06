Похоже, видеокарты уже готовят к старту продаж.

До презентации новых видеокарт NVIDIA остаётся меньше суток, в Сети уже начали появляться изображения как самих видеокарт, так и их упаковок, в частности, специалисты Wccftech обратили внимание на фото коробки GeForce RTX 5080 от компании Gainward, которое опубликовал пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @wxnod.

Источник изображения: @wxnod в X (заблокирована в РФ)

К сожалению, на фронтальной части коробки нет ни изображения самой видеокарты, ни маркетинговой информации о новых технологиях, что странно, но подтверждается наличие 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти GDDR7. Ранее инсайдеры предсказали, что RTX 5080 также предложит 10752 CUDA ядра, а TDP видеокарты в эталонном исполнении будет ограничен значением 360 ватт (Вт). Помимо прочего, за прошедшую неделю появилась информация о наборе технологий DLSS 4, в котором может появиться нейронный рендеринг.