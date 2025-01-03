Мощность графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090 составляет 575 ватт (Вт), сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдеров. Для RTX 5080 инсайдеры называют величину 360 Вт. Речь идёт о показателе TDP (Thermal Design Power). Ранее инсайдеры называли большие цифры, вероятно, они относились к показателю TGP (Total Graphics Power) — полной мощности. Как ожидается, обе видеокарты в эталонном исполнении будут оснащаться одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6.
У эталонной версии RTX 4090 показатель TDP был равен 450 Вт, но у партнёрских моделей с заводским разгоном он мог быть заметно выше, вплоть до 600 Вт. Эталонная RTX 4080 обладала TDP 320 Вт.
Презентация видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 должна состояться 6 января. По слухам, флагман новой серии, RTX 5090, получит 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. В свою очередь, RTX 5080 примерно в два раза слабее: видеокарте приписывают 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной.
Есть вероятность, что на предстоящем мероприятии NVIDIA представит и настольные видеокарты класса 70, за прошедшее время обсуждались две модели: RTX 5070 и 5070 Ti. Первая может получить 6144 CUDA ядра и 12 ГБ памяти со 192-битной шиной, вторая — 8960 CUDA ядер и 16 ГБ памяти с 256-битной шиной. Ориентировочная мощность этих видеокарт находится в диапазоне 250…300 Вт.