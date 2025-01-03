Эталонная версия RTX 5090 заметно прибавит в мощности относительно эталонной RTX 4090.

Мощность графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090 составляет 575 ватт (Вт), сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдеров. Для RTX 5080 инсайдеры называют величину 360 Вт. Речь идёт о показателе TDP (Thermal Design Power). Ранее инсайдеры называли большие цифры, вероятно, они относились к показателю TGP (Total Graphics Power) — полной мощности. Как ожидается, обе видеокарты в эталонном исполнении будут оснащаться одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

У эталонной версии RTX 4090 показатель TDP был равен 450 Вт, но у партнёрских моделей с заводским разгоном он мог быть заметно выше, вплоть до 600 Вт. Эталонная RTX 4080 обладала TDP 320 Вт.

Презентация видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 должна состояться 6 января. По слухам, флагман новой серии, RTX 5090, получит 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. В свою очередь, RTX 5080 примерно в два раза слабее: видеокарте приписывают 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной.

Источник изображения: VideoCardz

Есть вероятность, что на предстоящем мероприятии NVIDIA представит и настольные видеокарты класса 70, за прошедшее время обсуждались две модели: RTX 5070 и 5070 Ti. Первая может получить 6144 CUDA ядра и 12 ГБ памяти со 192-битной шиной, вторая — 8960 CUDA ядер и 16 ГБ памяти с 256-битной шиной. Ориентировочная мощность этих видеокарт находится в диапазоне 250…300 Вт.