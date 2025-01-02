Возможно, изменится эталонная система охлаждения.

Авторы ресурса VideoCardz заметили необычную видеокарту на изображении в новом видео GeForce Garage на YouTube канале NVIDIA GeForce. Чтобы увидеть скрытые детали, достаточно увеличить яркость и контрастность изображения в любом графическом редакторе. Первое, что бросается в глаза, это необычное положение коннектора питания, который своей длинной стороной расположен не вдоль, а поперёк видеокарты. Кроме этого, похоже, что оба вентилятора системы охлаждения расположены на фронтальной стороне видеокарты, а не как в прошлый раз, когда один вентилятор располагался на обратной стороне и протягивал воздух через радиатор. Ещё одна деталь: наличие на фронтальной части элементов с подсветкой.

Источник изображения: NVIDIA GeForce, YouTube; VideoCardz

Отражает ли данный рендер внешний вид и конструкцию какой-либо из будущих видеокарт, неизвестно. В VideoCardz считают, что размеры видеокарты не соответствуют флагману, однако ранее инсайдеры предсказывали, что благодаря необычной конструкции с несколькими печатными платами эталонная RTX 5090 будет сравнительно компактной видеокартой. Необычное расположение разъёма питания как раз-таки и может намекать, что перед нами флагман, основная печатная плата которого параллельна плоскости материнской платы.