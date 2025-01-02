Ассортимент видеокарт, включая партнёрские модели, увеличится позже.

Предстоящая презентация игровых видеокарт AMD RDNA 4 для настольных ПК будет сосредоточена на старшей модели новой серии Radeon RX 9070 XT, её выпустят в январе, но поставки будут ограничены, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию с китайских форумов Board Channels.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Компания якобы продолжит придерживаться стратегии, по которой в первых поставках приоритет отдаётся эталонным вариантам видеокарт. Наращивать поставки начнут в феврале, после Китайского Нового года, тогда и ожидается расширение ассортимента партнёрскими моделями, а значит и более широкая доступность для приобретения.

Источники также утверждают, что другие видеокарты серии выпустят к марту, не уточняя, о каких именно моделях идёт речь. На данный момент точно неизвестно, появится ли урезанная версия RX 9070 вместе со старшей XT, или её выпуск тоже запланирован на март, когда компания потенциально представит видеокарты ещё более низкого уровня, RX 9060 или другие модели.

По различным прогнозам, старшие видеокарты AMD Radeon RX 9000 могут составить конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 4080 или будущим RTX 5070. В архитектуре RDNA 4 должны были значительно повысить производительность в сценариях с трассировкой лучей, а также внедрить новые возможности для работы с искусственным интеллектом, которые, предположительно, будут использоваться в новой версии технологии FSR. Анонс технологии или полноценная презентация может состояться на CES 2025.