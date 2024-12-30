Разрешение 5K2K, поддержка двух режимов и DisplayPort 2.1.

LG сделала несколько анонсов в преддверии выставки CES 2025, компания рассказала о двух новых OLED мониторах — это 45-дюймовый сгибаемый монитор 45GX990A с разрешением 5K2K (5120 на 2160 пикселей) и кривизной до 900R, а также похожая модель с фиксированной кривизной 800R, которая получила обозначение 45GX950A. Оба монитора входят в фирменную линейку LG UltraGear GX9, сгибаемая модель удостоилась трёх наград выставки, включая премию за инновации, это первая OLED-панель такого типа, сообщает VideoCardz.

LG 45GX990A. Источник изображения: LG

В числе прочих названных особенностей и преимуществ: антибликовое покрытие LG с низким уровнем отражения (AGLR), встроенные интеллектуальные функции, два режима отображения с разным разрешением и частотой обновления, поддержка NVIDIA G-Sync и FreeSync Premium Pro, наличие портов DisplayPort 2.1 (пропускная способность не уточняется).

LG 45GX990A. Источник изображения: LG

Ожидается, что точные характеристики мониторов огласят в рамках CES 2025.