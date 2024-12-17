Намёк нашли в анонсе компании Inno3D.

В анонсе компании Inno3D, который посвящён предстоящей выставке CES 2025, нашли намёки на новые технологии, которые NVIDIA может представить вместе с видеокартами GeForce RTX 50. Помимо уже знакомых и приевшихся заявлений об улучшенной версии технологии DLSS и улучшенных блоках для ускорения трассировки лучей в тексте упоминаются новые возможности нейронного рендеринга, которые, как отмечается, произведут революцию в том, как графика обрабатывается и отображается, сообщает VideoCardz и HardwareLuxx.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Похоже, что NVIDIA может представить с новыми видеокартами и какую-то совершенно новую технологию рендеринга на базе искусственного интеллекта (ИИ). Также стоит отметить заявление об оптимизации энергопотребления и температурного режима за счёт применения ИИ.

Источник изображения: Inno3D

Ранее генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) описывал множество вариантов дальнейшего применения ИИ в играх и графике, в частности, игровых персонажей можно «оживить» за счёт применения языковых моделей в связке с моделями для распознавания и генерации речи, лицевой анимации, улучшать качество внутриигровых моделей и текстур в реальном времени и т.д. вплоть до генерации всего окружения за счёт ИИ — это уже возможно, но пока с недостаточным качеством и значительными требованиями к ресурсам. К слову, Mecha BREAK станет первой игрой с технологиями NVIDIA ACE и Digital Human для «оживления» NPC.