В будущих версиях DLSS может появиться ещё больше возможностей для улучшения графики.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в интервью журналисту и аналитику Яну Катрессу (Ian Cutress) намекнул на возможности, которые могли бы появиться в будущих версиях набора технологий DLSS, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Так, за счёт искусственного интеллекта (ИИ) в DLSS может быть реализовано улучшение текстур и внутриигровых объектов. На сегодняшний день DLSS предлагает масштабирование и генерацию кадров на базе ИИ, а также ряд других технологий для улучшения изображения. Вероятно, ИИ можно задействовать для масштабирования игровых текстур в реальном времени, а также увеличения детализации объектов. Кроме этого руководитель NVIDIA считает, что на ИИ можно возложить задачи генерации внутриигровых персонажей.

«ИИ для игр — мы уже используем его для нейронной графики, мы можем генерировать пиксели на основе нескольких входных пикселей. Мы также генерируем кадры между кадрами — не интерполируем, а генерируем. В будущем мы сможем генерировать даже текстуры и объекты, объекты могут быть невысокого качества, а мы сможем сделать их лучше. Мы также будем генерировать персонажей в играх — представьте себе группу из шести человек, двое из которых могут быть настоящими, а остальные могут быть созданными на основе ИИ.

Игры будут создаваться с помощью ИИ, в них будет присутствовать ИИ, и вы сможете превратить ПК в ИИ с помощью G-Assist. Вы сможете использовать ПК в качестве ИИ-помощника в играх …», — рассказал Дженсен Хуанг.

Генеральный директор NVIDIA не уточнил, появится ли что-то из перечисленного в следующем крупном обновлении DLSS, неизвестны и сроки потенциального релиза DLSS 4. Возможно, новая версия технологии будет представлена вместе с видеокартами GeForce RTX 50 или вскорости после их запуска. По слухам, новые игровые видеокарты могут представить в этом году.