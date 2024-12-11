Новинка Intel показала многообещающий результат.

Результаты тестирования видеокарты Intel Arc B580 в бенчмарке 3DMark Time Spy появились на китайском форуме ChipHell в преддверии публикации первых обзоров, сообщает VideoCardz. Если верить представленной информации, новинка Intel получила оценку 14719 баллов, практически на треть опередив NVIDIA GeForce RTX 4060. Преимущество над видеокартой NVIDIA составляет 31%, также B580 на 10% и 19% быстрее Intel Arc A770 и A750 соответственно.

Источник изображений: Intel Corp

Судя по первому поколению видеокарт Intel, в тестах 3DMark они демонстрируют более высокую производительность, чем в играх, тем не менее, 31-процентное преимущество над RTX 4060 является существенным, даже с учётом этой поправки. Вполне вероятно, что в играх видеокарта окажется в среднем на 10% быстрее конкурента, как и заявляли в Intel.

Источник изображений: ChipHell

В числе явных преимуществ Intel Arc B580 над NVIDIA GeForce RTX 4060 больший объём видеопамяти и её большая пропускная способность: B580 предлагает 12 гигабайт (ГБ) GDDR6 со 192-битной шиной, в то время как RTX 4060 только 8 ГБ со 128-битной шиной. Общая пропускная способность подсистемы памяти B580 составляет 456 гигабайт в секунду (ГБ/с), RTX 4060 — 272 ГБ/с. При этом первые фотографии печатной платы показали, что в B580 Limited Edition установлены чипы памяти Samsung со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), но согласно официальным спецификациям скорость снизили до 19 Гбит/с, иными словами, есть некоторый запас для разгона.