А в спецификациях видеокарты заявлены 19 Гбит/с.

Китайский ресурс MyDrivers опубликовал фотографии видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition в разборе, сообщает VideoCardz.

Источник изображений: Intel Corp

Как оказалось, печатная плата примерно в два раза короче всей видеокарты. Свободное пространство инженеры Intel использовали для создания сквозной вентилируемой конструкции. На плате располагается графический процессор BGM-G21 и чипы памяти производства Samsung.

Источник изображения: MyDrivers

Источник изображения: MyDrivers

Что интересно, чипы рассчитаны на работу со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), однако в соответствии со спецификациями ограничены скоростью 19 Гбит/с. Обновлённое программное обеспечение Intel должно поддерживать разгон памяти, а значит энтузиасты на свой страх и риск могут попробовать добиться более высоких скоростей.

Дизайн и система охлаждения версии Limited Edition разработаны Intel. Это действительно лимитированная серия. Не уточняется, сколько таких видеокарт было выпущено, но, судя по всему, когда первые партии раскупят, новых поставок не последует.