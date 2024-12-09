Результаты оцениваются позитивно, особенно, с учётом цены.

В базе данных Geekbench появился результат тестирования видеокарты Intel Arc B580 с графическими API Vulkan и OpenCL, сообщает Wccftech. В Vulkan видеокарта набрала 103445 баллов, опередив GeForce RTX 4060 от NVIDIA и Radeon RX 7600 XT от AMD, которые, по подсчётам специалистов, в среднем набирают около 97127 и 99643 баллов соответственно. Иными словами, преимущество составляет 4…7%. В OpenCL тестах производительность рассматриваемых видеокарт примерно на одном уровне, результат B580 составил 98343 балла.

Источник изображения: Geekbench, Wccftech

В Wccftech позитивно оценивают данные результаты, напоминая, что рекомендованная цена Intel Arc B580 составляет 259 долларов США — это дешевле конкурентов. При этом новинка Intel на бумаге выглядит крайне привлекательно: 12 гигабайт (ГБ) видеопамяти, высокая эффективность, продвинутые блоки трассировки лучей и матричных операций для искусственного интеллекта, поддержка технологий XeSS 2, теперь с генерацией кадров и т.д. Остаётся дождаться игровых тестов от рецензентов, чтобы узнать реальное положение дел и убедиться в отсутствии проблем. Первые обзоры будут опубликованы 12 декабря.

Intel анонсировала видеокарты Arc B580 и B570 на прошлой неделе, за рубежом старшая модель появится в продаже 13 декабря, младшую придётся ждать до середины января будущего года.