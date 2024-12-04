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Acer представила видеокарты Intel Arc B580 и B570 в серии Nitro
Видеокарты выполнены в строгом и стильном дизайне.

Acer представила свои варианты видеокарт Intel Arc B580 и B570 в серии Nitro. Оба варианта получили стильное и строгое оформление преимущественно в чёрном цвете, подсветки, похоже, нет.

Источник изображения: Acer

Оснащаются видеокарты фирменной системой охлаждения под названием FrostBlade, в числе её преимуществ компания упоминает: вентиляторы с двойными шарикоподшипниками, а также оптимизированным профилем лопастей и текстурой, которые улучшают воздушный поток и снижают уровень шума; алюминиевый бэкплейт с крупными вентиляционными вырезами. Помимо этого, на представленных изображениях видно, что используется довольно крупный радиатор с тепловыми трубками. Видеокарты имеют заводской разгон: максимальная частота B580 повышена до 2740 мегагерц (МГц), B570 — до 2690 МГц.

Источник изображения: Acer

В числе прочего компания отмечает набор фирменного программного обеспечения Acer Intelligent Space, в который входят приложения искусственного интеллекта для оптимизации производительности и улучшения игр, включая Acer Game Assistance для настройки цветопередачи в играх и ряда вспомогательных опций, Acer ProCam для автоматического распознавания и записи ключевых моментов игрового процесса.

Intel представила новые видеокарты накануне, модели Arc B580 и B570 нацелены на средний сегмент, начальную его категорию, предлагая очень интересные характеристики для своей цены. Согласно тестам Intel, B580 в среднем на 10% быстрее NVIDIA RTX 4060, при этом предлагает 12, а не 8 гигабайт (ГБ) видеопамяти. NVIDIA DLSS 3 теперь тоже не аргумент, Intel представила собственные технологии генерации кадров и снижения задержки, которые вошли в набор XeSS 2.

#intel #видеокарты #acer
Источник: news.acer.com
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