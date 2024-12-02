Но это не GeForce RTX 4090 Ti.

История о найденном в мусоре прототипе NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti получила продолжение: видеокарта оказалась полностью рабочей, но по своим характеристикам не отличается от официально выпущенной флагманской игровой модели текущего поколения, RTX 4090, сообщает VideoCardz. Отличаются версии BIOS, рабочие частоты, а лимиты мощности, количество функциональных блоков, объём видеопамяти и даже кодовые обозначения плат идентичны.

Источник изображений: VideoCardz

Скорее всего, этот прототип в первую очередь был предназначен для тестирования необычной конструкции из нескольких печатных плат и системы охлаждения, а уже потом мог быть использован в RTX 4090 Ti. Владелец прототипа подтвердил VideoCardz, что в системе охлаждения используется три вентилятора, один из которых спрятан внутри радиатора — его можно заметить только на просвет, либо разобрав видеокарту.

Источник изображения: VideoCardz

Судя по всему, для дальнейшего изучения прототип планируют отправить авторам известного YouTube канала GamersNexus. Как ожидается, специалисты изучат прототип и в деталях расскажут об этом в одном из будущих видео.

Ходили слухи, что NVIDIA разрабатывает в семействе Ada Lovelace видеокарту мощностью до 800 ватт (Вт), она могла получить название GeForce RTX 4090 Ti или TITAN ADA, но таки не появилась. Тем не менее, наработки могут использовать в текущем поколении, инсайдеры приписывают RTX 5090 конструкцию из трёх печатных плат, аналогичную той, что используется в рассматриваемом прототипе, также инсайдеры утверждали, что NVIDIA продолжает разработки видеокарт класса TITAN, правда непонятно, реализуются ли они в видеокартах класса 90 или потенциально компания может выпустить ещё более производительные модели, вернувшись к бренду TITAN.