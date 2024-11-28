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Moleculo
ПО Amuse для генерации картинок на оборудовании AMD получило поддержку моделей Stable Diffusion 3.5
И множество других улучшений, в частности, для генерации изображений на Ryzen AI 300.

AMD объявила о выходе бета-версии приложения Amuse 2.2 с поддержкой семейства моделей Stable Diffusion 3.5 (SD 3.5) от Stability AI и другими улучшениями. Amuse — это готовый набор программного обеспечения (ПО), который позволяет генерировать изображения по текстовому описанию с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а также повышать качество изображений. ПО оптимизировано для оборудования AMD: процессоров Ryzen AI 300 и видеокарт Radeon серии 7000. ПО разрабатывается TensorStack в партнёрстве с AMD.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В первую очередь упоминается поддержка модели Stable Diffusion 3.5 Large с 8,1 миллиардами параметров, которая позволяет генерировать изображения с разрешением 1 мегапиксель (МП) или 1024x1024 пикселей. Усовершенствованный и оптимизированный вариант этой же модели с приставкой Turbo позволяет генерировать изображения с меньшим количеством шагов ценой небольшой потери качества — реалистичные изображения можно получить за четыре шага.

Stable Diffusion 3.5 Medium с 2,5 миллиардами параметров — это ещё одна поддерживаемая модель, облегчённая версия, которая, тем не менее, позволяет генерировать реалистичные изображения разрешением до 2 МП (1536x1536 пикселей). Модель занимает меньше памяти и это позволяет работать с ней на более широком спектре оборудования. Более того, в приложении Amuse доступен «минимальный» режим (minimum mode), в котором крупные модели разбиваются на сегменты и загружаются в виртуальную память устройства по необходимости. На производительность в этом режиме влияет скорость диска и оперативной памяти.

В AMD отдельно отмечают хорошие возможности адаптации, качественную генерацию надписей и точное следование подсказкам моделей Large и Medium.

В приложении также значительно улучшили качество генерируемых изображений на процессорах AMD Ryzen AI 300. Также говорится о поддержке различных моделей, включая Stable Diffusion Lightning, и адаптации режимов HQ и EZ для работы с тонкими и лёгкими ноутбуками. Теперь в этих режимах можно генерировать изображения в разрешении до 1024x1024 пикселей, а затем выполнять апскейл до 2048x2048 пикселей с помощью технологии AMD XDNA Super Resolution. Последняя в Amuse 2.2 тоже была улучшена и стала работать быстрее.

В Amuse также присутствуют различные фильтры и дополнительные инструменты, приложение автоматически настраивается, не требуя от пользователя каких-то углублённых технических познаний в области ИИ.

#amd #видеокарты #искусственный интеллект
Источник: community.amd.com
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