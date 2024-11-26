Пока известно об одной модели.

ZDNET Korea со ссылкой на источник среди корейских производителей готовых компьютеров сообщает, что дискретные видеокарты Intel Battlemage выпустят до конца текущего года. Это соответствует текущим ожиданиям — на прошлой неделе несколько Arc B580 были замечены в каталоге американской торговой площадки, также видеокарты уже упоминаются на сайте Intel.

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Источник издания отметил, что текущее поколение видеокарт Intel Arc серии A больше востребовано среди тех, кто увлекается искусственным интеллектом (ИИ) и кодированием видео, чем играми. Intel действительно предоставляет продвинутый стек программного обеспечения для работы с ИИ, видеокарты Alchemist оснащены специальными блоками для ускорения специфичных для ИИ вычислений, также в серии представлена одна из самых доступных потребительских видеокарт с 16 гигабайтами (ГБ) видеопамяти — Arc A770 на 16 ГБ может стать хорошим подспорьем для любителей ИИ с ограниченным бюджетом.

Что касается кодирования видео, Intel Arc серии A поддерживают аппаратное кодирование и декодирование AV1. Это новый открытый формат, который набирает популярность благодаря отсутствию лицензионных отчислений и более высокому качеству при низком битрейте.