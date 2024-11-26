ZDNET Korea со ссылкой на источник среди корейских производителей готовых компьютеров сообщает, что дискретные видеокарты Intel Battlemage выпустят до конца текущего года. Это соответствует текущим ожиданиям — на прошлой неделе несколько Arc B580 были замечены в каталоге американской торговой площадки, также видеокарты уже упоминаются на сайте Intel.
Источник издания отметил, что текущее поколение видеокарт Intel Arc серии A больше востребовано среди тех, кто увлекается искусственным интеллектом (ИИ) и кодированием видео, чем играми. Intel действительно предоставляет продвинутый стек программного обеспечения для работы с ИИ, видеокарты Alchemist оснащены специальными блоками для ускорения специфичных для ИИ вычислений, также в серии представлена одна из самых доступных потребительских видеокарт с 16 гигабайтами (ГБ) видеопамяти — Arc A770 на 16 ГБ может стать хорошим подспорьем для любителей ИИ с ограниченным бюджетом.
Что касается кодирования видео, Intel Arc серии A поддерживают аппаратное кодирование и декодирование AV1. Это новый открытый формат, который набирает популярность благодаря отсутствию лицензионных отчислений и более высокому качеству при низком битрейте.