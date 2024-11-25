Устройство получило OLED дисплей.

OneXPlayer объявляет о доступности OnexFly F1 Pro — своего первого игрового портативного компьютера с новейшим процессором из серии AMD Ryzen AI 300. Это также первый моноблочный игровой КПК с APU Strix Point, доступный для приобретения, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: One-Netbook, OneXPlayer

Устройство доступно в шести конфигурациях с процессорами AMD Ryzen 9 AI 365 и HX 370, оперативной памятью LPDDR5X-7500 и твердотельными накопителями PCIe 4.0 x4 разного объёма. В числе прочих характеристик: OLED дисплей диагональю 7 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей, частой обновления 144 герц (Гц) и пиковой яркостью 800 нит (нт); два разъёма USB4; аккумулятор ёмкостью 48,5 ватт-час (Вт·ч).

Источник изображения: One-Netbook, OneXPlayer

Для справки: за рубежом цены начинаются от 1099 долларов США за конфигурацию с AMD Ryzen 9 AI 365, 32 ГБ оперативной памяти и терабайтным накопителем. Конфигурация с AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ стоит 1699 долларов США.

Цены значительно выше, чем у портативных игровых компьютеров с процессорами AMD Ryzen Z1. В качестве примера в VideoCardz указывают на ASUS ROG Ally X, которая оценивается в 799 долларов США. Справедливости ради, характеристики у неё тоже попроще: Ryzen Z1 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, терабайтный накопитель, 7-дюймовый IPS дисплей с частотой 120 Гц. Возможно, цены снизятся с более широким распространением APU Strix Point, появлением серии процессоров Ryzen Z2 и новых устройств на их основе.