Утверждает инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале. Официально о разработке ничего не известно.

Разрабатывая новый Arm процессор для персональных компьютеров и ноутбуков, NVIDIA нацелена на производительность интегрированной графики уровня ноутбучной GeForce RTX 4070 с ограничением мощности 65 Вт, утверждает инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале, пишет ресурс TweakTown.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

По информации нескольких источников инсайдера, NVIDIA вкладывает большие усилия в разработку, которая ведётся совместно с MediaTek. Решение планируется представить в 2025 или 2026 году, как конкурента процессорам Qualcomm Snapdragon X, Apple M4, AMD Strix Halo и AMD Sound Wave, либо их преемникам, которые могут появиться к тому времени. Ранее инсайдер утверждал, что под кодовым названием Sound Wave скрываются Arm-процессоры AMD, но выпустят ли их, неизвестно.

Похоже, что в первую очередь Arm процессор NVIDIA и MediaTek будет нацелен на тонкие и лёгкие ноутбуки, его мощность должна быть ограничена на уровне 80 Вт. Кроме производительной интегрированной графики процессор получит дополнительный нейронный блок для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Официально ни NVIDIA, ни MediaTek не подтверждали совместную разработку Arm процессора для ПК. Слухи по этому поводу несколько противоречивы, в одних утверждается, что компании совместно разрабатывают чип, в других — что каждая компания разрабатывает собственное решение. Одно другому не мешает, тем не менее, пока информации очень мало, конкретики в ней нет и вряд ли до следующего года можно ожидать каких-либо значимых подробностей.