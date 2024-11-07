Новинка разгоняется, в отличие от предшественников.

Компания MSI сообщила о разгоне процессора AMD Ryzen 7 9800X3D до 7,2 гигагерц (ГГц) на материнской плате X870E MEG Godlike. Соответствующая запись появилась в рейтингах HWBot. Процессор охлаждался жидким азотом, технология SMT была отключена, а напряжение повышено до 1,969 вольт (В), что значительно превышает стандартные безопасные значения.

Источник изображения: MSI Gaming в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Что интересно, новый 3D V-Cache процессор сохраняет работоспособность при столь высоких напряжениях, когда на прошлых моделях повышение напряжения выше 1,3 В было крайне рискованным — процессоры выходили из строя. Похоже, новые процессоры лишены таких жёстких ограничений, они имеют разблокированный множитель и поддерживают разгон, что позволяет получить дополнительный прирост производительности.

Ранее сообщалось о разгоне 9800X3D до 6,9 ГГц. Система с этим процессором и видеокартой RTX 4090 выдала более 1000 кадров в секунду в паре популярных киберспортивных игр.