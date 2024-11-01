Но компания пересмотрит ассортимент продукции, некоторые линейки неоправданно разрослись.

Процессоры Intel Panther Lake будут более чем на 70% производиться на заводах Intel и станут первыми потребительскими процессорами с применением технологии Intel 18A, сообщает VideoCardz со ссылкой на стенограмму телеконференции с генеральным директором компании Пэтом Гелсингером (Pat Gelsinger), где обсуждались финансовые результаты Intel за третий квартал 2024 года. Гелсингер подтвердил, что выход Panther Lake запланирован на вторую половину 2025 года.

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Ко всему прочему, гендиректор Intel рассказал о необходимости сократить серверные и потребительские линейки продуктов, некоторые из них неоправданно разрослись и усложнились. Например, Lunar Lake включает девять процессоров с практически одинаковыми характеристиками: конфигурации отличаются объёмом встроенной памяти (16 или 32 гигабайта), интегрированной графикой и тактовой частотой, но количество ядер во всех одинаковое. Также ранее сообщалось, что компания больше не будет использовать в процессорах конструкцию Memory on Package (MoP).

Гелсингер не поделился новой информацией о дискретной графике Arc семейства Battlemage, но дал понять, что необходимость в дискретных видеокартах снижается по мере появления всё более производительных интегрированных решений. Иными словами, и в данном сегменте стоит ожидать сокращение ассортимента.

Когда Intel планирует выпустить дискретные видеокарты Arc Battlemage, и планирует ли ещё, неизвестно. Судя по изменениям в открытых репозиториях, поддержка новых видеокарт внедряется, драйвера развиваются, подготовка к релизу идёт. По слухам, презентация может состояться в 2025 году.