Несмотря на то, что объёмы поставок Lunar Lake значительно превысили первоначальные прогнозы.

В Intel подтвердили, что будущие поколения процессоров, включая семейства Panther Lake и Nova Lake, не будут использовать конструкцию Memory-on-Package (MoP), которая применяется в текущих процессорах Lunar Lake, сообщает Guru3D. Такое решение компания принимает несмотря на то, что объёмы поставок Lunar Lake значительно превысили первоначальные прогнозы.

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Комментируя финансовый отчёт компании за третий квартал 2024 года генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) подтвердил, что в будущих процессорах компания вернётся к стандартным методам упаковки, где память не интегрируется в корпус процессора.

Гелсингер заявил, что Lunar Lake задумывался как специализированный продукт, адаптированный к конкретным целям, в частности, достижение высоких показателей производительности в компактном форм-факторе.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сообщил, что обновлённый прогноз компании по поставкам процессоров Lunar Lake в следующем году, как ожидается, будет в три раза выше, чем предполагалось ранее. Этот существенный рост подчёркивает неожиданное признание рынком и внедрение процессоров Lunar Lake в вычислительных средах, ориентированных на искусственный интеллект.

Несмотря на этот рост, процессоры Lunar Lake по-прежнему составляют относительно небольшую часть общей линейки продуктов Intel, хотя они играют значительную роль в целевых сегментах рынка.