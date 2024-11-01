В Intel подтвердили, что будущие поколения процессоров, включая семейства Panther Lake и Nova Lake, не будут использовать конструкцию Memory-on-Package (MoP), которая применяется в текущих процессорах Lunar Lake, сообщает Guru3D. Такое решение компания принимает несмотря на то, что объёмы поставок Lunar Lake значительно превысили первоначальные прогнозы.
Комментируя финансовый отчёт компании за третий квартал 2024 года генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) подтвердил, что в будущих процессорах компания вернётся к стандартным методам упаковки, где память не интегрируется в корпус процессора.
Гелсингер заявил, что Lunar Lake задумывался как специализированный продукт, адаптированный к конкретным целям, в частности, достижение высоких показателей производительности в компактном форм-факторе.
Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сообщил, что обновлённый прогноз компании по поставкам процессоров Lunar Lake в следующем году, как ожидается, будет в три раза выше, чем предполагалось ранее. Этот существенный рост подчёркивает неожиданное признание рынком и внедрение процессоров Lunar Lake в вычислительных средах, ориентированных на искусственный интеллект.
Несмотря на этот рост, процессоры Lunar Lake по-прежнему составляют относительно небольшую часть общей линейки продуктов Intel, хотя они играют значительную роль в целевых сегментах рынка.