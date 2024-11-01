Коммерческий запуск якобы запланирован на март 2026.

Arm-платформа для настольных ПК от NVIDIA, которая, как сообщается, находится в разработке, может быть представлена в сентябре 2025 года, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на DigiTimes. При этом коммерческий запуск якобы запланирован на март 2026 года (вероятно, имеется в виду доступность для обычных потребителей). Официально NVIDIA ничего не сообщала о подобных планах.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

По информации издания, NVIDIA может одновременно разрабатывать как полностью собственную платформу для настольных ПК, так и совместный с MediaTek вариант. И в том и в другом случае платформы будут основаны на Arm-процессорах и, скорее всего, нацелены на премиальный сегмент. Опыт NVIDIA, доминирование на рынке искусственного интеллекта и видеокарт для настольных ПК обеспечат компании сильные позиции для выхода на рынок, считают эксперты.

Тем не менее, чтобы добиться успеха, NVIDIA необходимо обеспечить совместимость современных игр с Arm-процессором, предложить потребителю какие-то уникальные возможности и преимущества.