Будущие высокопроизводительные APU AMD с мощной интегрированной графикой.

Инсайдер, известный под псевдонимом Moore’s Law Is Dead, опубликовал в новом видео на своём YouTube канале, предположительно, рендер APU из семейства AMD Strix Halo, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

На изображении видно несколько чиплетов. По предположениям, два из них кристаллы с ядрами, ещё один, самый крупный, кристалл с интегрированной графикой и всеми остальными блоками, включая нейронный сопроцессор, блоки ввода-вывода, контроллер памяти и т.д. Это первые чиплетные APU AMD и, вероятно, первые APU, который действительно предложат интегрированную графику с производительностью на уровне дискретных видеокарт не самого низкого класса.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

По слухам, семейство AMD Strix Halo войдёт в серию Ryzen AI MAX 300 и её вариант с приставкой PRO. Инсайдер утверждает, что первыми на выставке CES 2025 представят PRO модели, ориентированные на мобильные рабочие станции. Стандартная серия для потребительского сегмента появится чуть позже.





На данный момент инсайдеры называли три процессора из новой серии: 16-ядерный Ryzen AI MAX+ 395, 12-ядерный Ryzen AI MAX 390 и 8-ядерный Ryzen AI MAX 385. Все поддерживают технологию Simultaneous Multi-Threading (SMT). Первые две модели получат интегрированную графику с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 40, младший чип предложит 32 CU. Если верить характеристикам, графическая производительность должна быть на уровне Radeon RX 7600 и выше.