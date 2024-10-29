Браузер станет доступен для автоматического обновления сегодня.

Сегодня Mozilla планирует выпустить стабильную версию Firefox 132. Новая версия Firefox поставляется с рядом серьёзных изменений, включая улучшения для защиты от отслеживания и многое другое, сообщает gHacks.

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Сборка браузера для Windows получает поддержку DRM системы Microsoft PlayReady, которая должна повысить производительность и сократить расход заряда батареи при воспроизведении потокового контента на сайтах неназванных партнёров. В частности, говорится о поддержке воспроизведения видео с разрешением вплоть до 4K Ultra HD.

В числе других изменений: защита от отслеживания в строгом режиме теперь блокирует сторонние файлы cookie как в обычных окнах, так и в приватных; поддержка Wide Color Gamut WebGL в Windows и macOS (поддержка ограничена более широкими цветовыми профилями P3 в 8-битном режиме); новая функция совместного использования экрана и для macOS 15 (в перспективе поддержка будет расширена для macOS 14); Firefox будет автоматически открываться в macOS, если он был открыт до перезагрузки системы.

Также обновление содержит исправления безопасности и различные новые возможности для разработчиков.