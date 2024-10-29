Ещё один блогер приписывает видеокарте цену около 2000 долларов США.

Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 5090 может быть запланирован на 20 января, сообщает Notebookcheck со ссылкой на блогера @I_Leak_VN в социальной сети X (заблокирована в РФ), который в основном занимается сбором слухов из различных азиатских источников. Более авторитетные инсайдеры пока не подтвердили данную информацию.

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Также блогер утверждает, что флагманская игровая видеокарта нового поколения будет стоить около 2000 долларов США. Эта цена попадает в диапазон, который ранее называли другие инсайдеры, в частности, Moore’s Law Is Dead утверждал, что в компании рассматривают для флагмана диапазон цен от 2000 до 2500 долларов США. Однако есть и другое мнение: некоторые СМИ и инсайдеры сомневаются, что RTX 5090 будет значительно дороже RTX 4090.

NVIDIA официально не анонсировала видеокарты GeForce RTX 50. Ходят слухи, что новинки представят на выставке CES 2025 — на 6 января 2025 года запланировано выступление генерального директора NVIDIA. Флагманской RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. Вместе с флагманом компания может представить видеокарты класса 80 и 70. Субфлагману RTX 5080 приписывают 16384 CUDA и 24 гигабайта GDDR6X с 384-битной шиной. Информации о RTX 5070 практически нет, по ряду предположений, модель получит 12 гигабайт видеопамяти.