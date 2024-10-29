Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 5090 может быть запланирован на 20 января, сообщает Notebookcheck со ссылкой на блогера @I_Leak_VN в социальной сети X (заблокирована в РФ), который в основном занимается сбором слухов из различных азиатских источников. Более авторитетные инсайдеры пока не подтвердили данную информацию.
Также блогер утверждает, что флагманская игровая видеокарта нового поколения будет стоить около 2000 долларов США. Эта цена попадает в диапазон, который ранее называли другие инсайдеры, в частности, Moore’s Law Is Dead утверждал, что в компании рассматривают для флагмана диапазон цен от 2000 до 2500 долларов США. Однако есть и другое мнение: некоторые СМИ и инсайдеры сомневаются, что RTX 5090 будет значительно дороже RTX 4090.
NVIDIA официально не анонсировала видеокарты GeForce RTX 50. Ходят слухи, что новинки представят на выставке CES 2025 — на 6 января 2025 года запланировано выступление генерального директора NVIDIA. Флагманской RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. Вместе с флагманом компания может представить видеокарты класса 80 и 70. Субфлагману RTX 5080 приписывают 16384 CUDA и 24 гигабайта GDDR6X с 384-битной шиной. Информации о RTX 5070 практически нет, по ряду предположений, модель получит 12 гигабайт видеопамяти.