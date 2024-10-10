Флагман может ощутимо подорожать относительно текущего поколения.

Инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале назвал якобы рассматриваемые в NVIDIA диапазоны цен для первых игровых видеокарт GeForce RTX 50 нового поколения, сообщает TweakTown.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

Флагманская RTX 5090 может получить рекомендованную цену в диапазоне от 2000 до 2500 долларов США, RTX 5080 — от 1200 до 1500 долларов США. Видеокарте RTX 5070, которая, по последним слухам, тоже будет представлена в январе будущего года, приписывают цену в диапазоне от 600 до 700 долларов США — эта новинка должна быть производительнее RTX 4070 Ti в игровых сценариях с трассировкой лучей, утверждает инсайдер. При этом отмечается, что окончательные цены ещё не установлены, планы компании и ценовая политика может измениться.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

Для сравнения, на старте продаж RTX 4090 получила рекомендованную цену 1600 долларов США, RTX 4080 — 1200 долларов США. Также NVIDIA хотела выпустить в первой тройке видеокарт RTX 40 серии вариант RTX 4080 с объёмом видеопамяти 12 гигабайт, но модель вскорости после анонса всё же решили переименовать в RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 800 долларов США. Обычная RTX 4070 появилась месяцами позже с рекомендованной ценой 600 долларов США.

Ожидается, что новые видеокарты NVIDIA будут представлены 6 января 2025 года на выступлении генерального директора компании перед началом основной части выставки CES 2025.