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Moleculo
В Wccftech сомневаются, что RTX 5090 будет стоить значительно дороже RTX 4090
На прошлой неделе появились слухи о ценах.

Маловероятно, что цена игрового флагмана нового поколения NVIDIA, видеокарты GeForce RTX 5090, будет значительно выше по сравнению со стартовой ценой RTX 4090, считают авторы Wccftech и инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

На прошлой неделе появились слухи о ценах будущих игровых видеокарт NVIDIA. Инсайдер Moore’s Law Is Dead заявил, что для флагманской RTX 5090 компания якобы рассматривает диапазон от 2000 до 2500 долларов США. Достоверность информации вызвала вопросы, в частности, авторы ресурса Wccftech утверждают, что партнёры NVIDIA ещё не получали никакой информации о ценах, а новинка вряд ли станет дороже более чем на 100 долларов США.

На старте продаж RTX 4090 получила рекомендованную цену 1599 долларов США. При этом RTX 3090 на старте стоила 1499 долларов, а вот RTX 3090 Ti — 1999 долларов. В истории NVIDIA были и более дорогие видеокарты, например, Titan RTX семейства Turing выпустили за 2499 долларов, а Titan V семейства Volta стоила 2999 долларов. Так что ожидать можно всякого, тем более, что по характеристикам из слухов RTX 5090 заметно превосходит RTX 4090.

Инсайдеры приписывают RTX 5090 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной и 21760 CUDA ядер, в то время как RTX 4090 предлагает 16384 CUDA и 24 гигабайта GDDR6X с 384-битной шиной.

Официально дата презентации видеокарт GeForce RTX 50 неизвестна, считается, что новинки представят на CES 2025: RTX 5090, 5080 и 5070. Выступление генерального директора NVIDIA запланировано на 6 января.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50
Источник: wccftech.com
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GeForce RTX 5090 будет дешевле $2500, но NVIDIA и сама пока с ценой не определилась
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