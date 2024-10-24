Можно соединять в цепочку или соединительными кабелями.

Компания InWin представила первые в мире вентиляторы для ПК с модульными разъёмами Type-C. В серию, получившую название Lynx, вошли 140- и 120-миллиметровые (мм) вентиляторы с рамками чёрного или белого цвета, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: InWin

Для вентиляторов была разработана замкнутая крыльчатка из семи лопастей, которая обеспечивает оптимальные шумовые характеристики, но для достижения более высокой производительности толщину 120-мм модели пришлось увеличить до 28 мм. Вентилятор работает в диапазоне скоростей от 900 до 2200 оборотов в минуту (об/мин), развивая воздушный поток до 61,2 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении до 3,05 мм водяного столба и уровне шума до 25,5 децибел (дБ). Модели с диаметром крыльчатки 140 мм работают в диапазоне от 900 до 1800 об/мин, развивая воздушный поток до 89,14 CFM при статическом давлении до 3,07 мм водяного столба и уровне шума до 29,7 дБ.

Источник изображения: InWin

Вентиляторы легко объединяются в цепочку посредством соединений Type-C и подключаются к материнской плате одним угловым кабелем с разветвлением на 4-контактный PWM и 3-контактный 5-вольтовый ARGB разъём. Вентиляторы, располагающиеся в отдалённых частях корпуса можно связывать соединительным Type-C кабелем.

Источник изображения: InWin

В числе прочих преимуществ производитель упоминает наличие специальной микросхемы внутри двигателя вентилятора для контроля ШИМ сигнала с точностью до 1%, универсальность — можно устанавливать на вдув и выдув из корпуса, на радиаторы жидкостных систем охлаждения.

Источник изображения: InWin

Вентиляторы появятся в продаже в комплектах по три штуки.