Включая Alan Wake 2: The Lake House и Dragon Age: The Veilguard.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 566.03 с большим количеством оптимизаций и поддержкой новых G-SYNC мониторов, также в сопутствующем программном обеспечении появились новые профили с оптимальными настройками.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Список игр, для которых в новом драйвере представлены различные оптимизации, открывает дополнение Alan Wake 2 под названием The Lake House и новая часть известной франшизы Dragon Age от BioWare — Dragon Age: The Veilguard. Далее в списке присутствуют ремастеры Horizon Zero Dawn и Red Dead Redemption, новые игры No More Room In Hell 2 и The Axis Unseen, Call of Duty: Black Ops 6. Все перечисленные игры поддерживают те или иные технологии NVIDIA, в частности, компания называет Alan Wake 2 одной из самых захватывающих и детализированных игр, выпущенных на сегодняшний день — в игре есть полная трассировка лучей, поддержка DLSS 3.5 с генерацией кадров, реконструкцией лучей, Reflex.

В программном обеспечении GeForce Experience и NVIDIA App пользователям станут доступны профили с оптимальными настройками для: DRAGON BALL: Sparking! ZERO: NBA 2K5; SILENT HILL 2. Что касается новых поддерживаемых G-SYNC мониторов, их перечень приведён в таблице выше.

В драйвере исправили одну проблему со сбросом настроек Digital Vibrance после перезагрузки или выхода компьютера из спящего режима.