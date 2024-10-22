Пара Thunderbolt 5 разъёмов с поддержкой быстрой зарядки, подключения нескольких устройств по цепочке.

ASUS выпустила сертифицированную Intel плату расширения Thunderbolt 5 на базе контроллера Intel JHL9580, что позволит реализовать поддержку новейшего интерфейса даже не на самых современных материнских платах, сообщает VideoCardz. Плата под названием ThunderboltEX 5 добавит в систему два порта Thunderbolt 5 USB-C, которые также совместимы со стандартом USB4 и DisplayPort 2.1. Плата устанавливается в разъём PCIe 4.0 x4.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

В числе характеристик и особенностей: порты USB-C поддерживают быструю зарядку общей мощностью до 130 ватт (в сносках производитель отмечает совместимость только с определёнными платами ASUS) или до 96 ватт при зарядке одного устройства; последовательное подключение до пяти устройств Thunderbolt, включая мониторы с поддержкой Thunderbolt. Плата ASUS ThunderboltEX 5 требует дополнительного питания через один 6-контактный разъём PCIe.