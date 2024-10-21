Первые цены выше тех, по которым сейчас предлагают 7800X3D, несмотря на его подорожание.

Новый 3D V-Cache процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, который ещё не был официально представлен AMD, начинают замечать в каталогах зарубежных интернет магазинов. В частности, процессор был замечен в каталогах ShopBLT и Tech-America, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. Код процессора 100-000001084, в одном из листингов присутствует отметка WOF, указывающая на отсутствие комплектного кулера, отмечают в VideoCardz.

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В каталогах указаны предварительные цены, которые могут не соответствовать реальным, для справки: один из ритейлеров оценивает 9800X3D в 524 доллара США при цене 7800X3D в 493 доллара, другой выставил 9800X3D за 484 доллара США при цене 7800X3D в диапазоне 443…466 долларов.

Предварительно новинка на 6…9% дороже, но это сейчас, когда цены на 7800X3D выросли, отмечает Wccftech, напоминая, что на распродажах 7800X3D в Америке стоил 300…350 долларов США. Одной из потенциальных причин подорожания 7800X3D может быть сокращение поставок перед выпуском новых моделей. Ранее зарубежные СМИ писали о резком росте цен на AMD Ryzen 7 5800X3D, оказалось, что процессор исчезает из продажи, а спрос по-прежнему велик. Похоже, что поставки 5800X3D прекращены.

Презентация нового 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 7 9800X3D ожидается 25 октября, официально это не подтверждено. Ходят слухи, что в Китае новинку покажут прессе уже 23…24 октября, а один из производителей материнских плат уже добавил процессор в список совместимых, указав некоторые из его характеристик.