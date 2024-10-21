По слухам, процессор представят на неделе.

В списке поддерживаемых процессоров материнскими платами MaxSun для платформы AMD AM5 обнаружили ещё не анонсированный компанией AMD 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 9800X3D (в исходном документе присутствует опечатка Ryzen 9), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Документ подтверждает ряд характеристик 9800X3D: базовую тактовую частоту 4,7 гигагерц, суммарный объём кэш-памяти 3-го уровня 96 мегабайт и теплопакет 120 Вт. Также присутствие в списке только 9800X3D подтверждает слухи о более позднем выпуске в новой серии 3D V-Cache процессоров Ryzen 9 с большим количеством ядер: 12-ядерного 24-поточного 9900X3D и 16-ядерного 32-поточного 9950X3D.

Источник изображения: MaxSun

Базовая тактовая частота 9800X3D значительно выше, чем у стандартной модели 9700X без 3D V-Cache — на 900 мегагерц. Это объясняется разницей в базовом теплопакете, у 9700X он по умолчанию настроен на 65 Вт. Такой сравнительно низкий TDP ограничивал производительность процессора, из-за чего AMD и производители материнских плат внедрили в новые прошивки режим, повышающий базовый TDP процессоров 9700X и 9600X до 120 Вт без потери гарантии.

Что касается пиковой тактовой частоты, кроме слуха о работе всех ядер 9800X3D под нагрузкой на частоте 5,2 гигагерца информации нет. Это ниже пиковой частоты 9700X на 400 мегагерц.

Источник изображения: VideoCardz

Ранее в Сети появились слухи о презентации AMD Ryzen 7 9800X3D, запланированной на 25 октября. Специальные мероприятия для прессы могут пройти за день-два до глобальной презентации, в Китае процессор могут продемонстрировать уже 23…24 октября.