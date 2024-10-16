Intel представила совершенно новую версию программного обеспечения Extreme Tuning Utility (XTU), которая на момент выхода поддерживает только процессоры Core Ultra 200, сообщает Wccftech.
Нумерация новых версий начинается с 10, точный номер вышедшей в релиз сборки 10.0.0.76, в числе изменений и нововведений: замена драйвера XTU на Intel Innovation Platform Framework (IPF); набор опций для настройки параметров работы Core Ultra 200 включая напряжения, частоты, множители, тайминги памяти, а также инструментарий для управления парковкой ядер и т.д. Также в программное обеспечение внедрили улучшения, направленные на повышение безопасности.
Для процессоров прошлых поколений продолжает развиваться предыдущая версия Intel XTU, так, компания выпустила обновление 7.14.2.14 с исправлением ошибок, улучшениями для повышения безопасности и новыми возможностями для процессоров Comet Lake и Coffee Lake — стал доступен мониторинг напряжения и частоты для каждого ядра.